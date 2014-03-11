Выборы президента должны состояться 25 мая - Кличко

Как сообщает пресс-служба партии «УДАР», об этом заявил лидер "УДАРа " Виталий Кличко журналистам, комментируя зарегистрированное в Верховной Раде депутатом-регионалом постановление о переносе выборов на 7 декабря.

"Чем скорее сформируется новая власть в Украине, чем скорее мы сможем нормализовать ситуацию, тем быстрее выйдем из экономического и политического кризиса. Затягивание с выборами, на которых президента выберет народ, приведет к сложным процессам", - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что в затягивании проведением выборов заинтересованы многие политики, в частности, и из числа народных депутатов. "Вместо того, чтобы стабилизировать ситуацию, воплощать реформы и повышать социальные стандарты, они раскалывают страну по принципу языка, вероисповедания, национальности. Такие действия нельзя назвать разумными, взвешенными и государственными", - сказал лидер "УДАРа".

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переносе выборов Президента Украины на 7 декабря 2014.

Автором соответствующего проекта постановления «О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины" относительно перенесения даты внеочередных выборов Президента Украины (на 7 декабря 2014)» является народный депутат от Партии регионов Евгений Мураев.

Как известно, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий" и назначила внеочередные президентские выборы на 25 мая.