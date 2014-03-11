Бывший советник президента РФ: цель Путина - вся Украина

Данный конфликт носит более масштабный характер и грозит перерасти в "общеевропейский кризис с гарантированным участием соседних стран, государств-членов НАТО и США", сообщает Илларионов в интервью Die Presse (перевод ИноПрессы).

"...Это не крымский кризис. И не украинский кризис. Это кризис, который может привести к полномасштабной войне... Присоединение Крыма практически состоялось... Более того, подготовлено и наступление на сам Киев. Цель Путина - Киев и вся Украина. Он хочет теперь создать сухопутный коридор из Крыма в Приднестровье, где уже давно заправляют бывшие офицеры КГБ и, соответственно, ФСБ. Этот коридор призван отрезать Украину от Черного моря". Илларионов считает, что "нападение на Украину Путин запланировал год назад".

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Если США и Европа не примут меры, то реализация этого сценария - "лишь вопрос времени", прогнозирует собеседник Die Presse.

Под "мерами" он подразумевает выдвижение в сторону конфликтной зоны воинского контингента стран Запада. В 2008 году именно "решение президента Буша перебросить в Турцию и Румынию эскадрильи ВВС США и отправить в Черное море военные корабли" заставило Россию остановить свои войска в 60 км от Тбилиси, убежден Илларионов. "Никто сегодня не хочет делать ничего в этом роде. Я и сам не хочу, чтобы это делалось. Но я не вижу другого средства положить конец агрессии и оккупации", - добавил он.