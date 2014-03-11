Тимошенко уже лечится в Германии: ей сделали первый укол

Это укол в поясничный отдел позвоночника из нескольких препаратов, который должен обезболить и помочь снять отек, говорится в сюжете ТСН. Тимошенко лечат межпозвонковую грыжу и корешковый синдром - сдавливание нервов. По словам бывшего премьера боль не позволяет ей нормально двигаться уже несколько лет.

В сети появились фотографии Тимошенко в кресле в окружении врачей. Еще несколько дней специалисты будут наблюдать за реакцией организма. Потом решат: сколько еще манипуляций повторять.

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По словам отечественного нейрохирурга Николая Полищука, шансы вылечить ее без операции в клинике оценивают как большие. В настоящее время пациентка проходит физиотерапию. К лечению готовы присоединиться ортопеды, неврологи, нейрохирурги и еще ряд медиков.

За лечение, утверждает Полищук, Тимошенко платит сама. "Качество немецкое - поверьте мне! Эта манипуляция, проведенная в остром периоде заболевания, позволяет больному по три-четыре часа встать с коляски или бросить костыли. Когда заболевание переходит в хроническую стадию, конечно лечение затягивается", - говорит нейрохирург Николай Полищук. Напомним, врачи "Шарите" колеблются, делать ли Тимошенко операцию на позвоночнике.