Турчинов временно назначил Сенченко заместителем главы АП

Председатель Верховной Рады, и. о. Президента Украины Александр Турчинов временно назначил Андрея Сенченко заместителем главы Администрации Президента (по согласию).

Соответствующий указ от 11 марта размещен на президентском сайте. Читайте такжеТурчинов назначил нового главу СБУ Крыма Как известно, Сенченко является народным депутатом Украины, членом фракции “Батькивщина”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter