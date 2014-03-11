СБУ задержала в Донецке диверсанта российских спецслужб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

В свою очередь начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко проинформировала о подробностях этого задержания. По ее словам, задержанный является уроженцем Крыма 1977 года рождения, который живет в Москве и является гражданином Российской Федерации.

Как отметила Остапенко, Служба безопасности отрабатывала этого человека на протяжении последних 15 суток, то есть с момента “обновления СБУ”.

Остапенко отметила, что, в соответствии с данными, которые на сегодняшний день имеет в своем распоряжении следствие, указанного гражданина курировали из российских спецслужб (каких именно – в настоящее время устанавливаются), поставили задачу сформировать на территории Донецкой и Луганской областей группировки с целью дестабилизации ситуации, в том числе используя взрывчатку.

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В частности, были продемонстрированы фотоматериалы, на которых зафиксированы изъятые у задержанного по месту временного проживания в Донецке взрывчатое вещество, детонаторы, поражающие элементы и др. В настоящее время все изъятые предметы направлены на экспертное исследование.

Также журналистам была предоставлена запись перехваченного разговора задержанного мужчины с его куратором с территории Российской Федерации, где последний интересуется у подопечного состоянием дел и временами, когда можно ожидать результат его действий и действий наемников, которых он завербовал на территории Украины.

Также Остапенко проинформировала, что в настоящее время в отношении задержанного открыто уголовное производство по факту незаконного хранения оружия (ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

В то же время руководитель пресс-центра не исключает, что в ходе дальнейшего расследования будут открыты уголовные производства по другим статьям Уголовного кодекса.

В то же время проверяется информация относительно возможной организации задержанным захвата облгосадминистрации в Донецке и Луганске.

Отвечая на вопрос относительно масштабов развернутой на территории Украины диверсионной деятельности со стороны иностранной спецслужбы, Остапенко отметила, что пока предоставить какую-то точную информацию по этому поводу трудно.