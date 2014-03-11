В Донецке задержали сотрудника российской разведки

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Донецке вечером задержали вместе с СБУ российского ГРУшника при определенных компрометирующих эту спецслужбу обстоятельствах", - заявил он.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в Украину не пропущены 342 гражданина России По словам Авакова, он не знает, будет ли СБУ выносить этот вопрос на общественное обсуждение.

"Вот не знаю, захочет завтра Валентин Наливайченко об этом говорить или предпочтет пока умолчание?!", - написал министр.