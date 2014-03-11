Антитеррористическая операция в Крыму может развязать полномасштабную войну - эксперт

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины (СВР) Николай Маломуж считает нецелесообразным сейчас проводить какие-либо антитеррористические операции в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маломуж заявил на пресс-конференции.

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“Сейчас этот сценарий не ко времени, потому что его реализация может развязать полномасштабную войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных. Фактор наличия ядерного оружия является чрезвычайно мощным, и руководители многих стран выступают против силового сценария, учитывая это”, - сказал Маломуж.

Кроме того, Маломуж считает, что Россия после оккупации Крыма не осмелится продолжать военную агрессию на континентальной части Украины.

“Мы предполагаем, что основное внимание и усилия будут направлены на Крым. Они будут пытаться застолбить этот регион. А дальше начнутся затяжные акции в юго-восточном регионе, чтобы постепенно создать новый плацдарм для вторжения. Поэтому в ближайшее время вооруженного вторжения с войной, с огневым поражением людей, особенно на восточном направлении, не будет. Но мы должны готовиться к такому сценарию. Хотя Россия не рискнет в существующих условиях проводить наступательную операцию”, - считает Маломуж.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничные посты, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

Также в автономии действуют так называемые «отряды самообороны», которые штурмуют воинские подразделения, оказывают давление на украинских военнослужащих, пограничников, на обычных граждан.

Сегодня с парламентской трибуны и.о. председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что фракция "Батькивщина" предлагает провести в Крыму антитеррористическую операцию.