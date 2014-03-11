Антитеррористическая операция в Крыму может развязать полномасштабную войну - эксперт

14:01, 11 марта 2014
Политика
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Экс-председатель Службы внешней разведки считает, что Россия после оккупации Крыма не осмелится продолжить военную агрессию на континентальной части Украины.

Маломуж считает, что после оккупации Крыма Россия не осмелится продолжить военную агрессию на континентальной части Украины / REUTERS

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины (СВР) Николай Маломуж считает нецелесообразным сейчас проводить какие-либо антитеррористические операции в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маломуж заявил на пресс-конференции.

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“Сейчас этот сценарий не ко времени, потому что его реализация может развязать полномасштабную войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных. Фактор наличия ядерного оружия является чрезвычайно мощным, и руководители многих стран выступают против силового сценария, учитывая это”, - сказал Маломуж.

Кроме того, Маломуж считает, что Россия после оккупации Крыма не осмелится продолжать военную агрессию на континентальной части Украины.

“Мы предполагаем, что основное внимание и усилия будут направлены на Крым. Они будут пытаться застолбить этот регион. А дальше начнутся затяжные акции в юго-восточном регионе, чтобы постепенно создать новый плацдарм для вторжения. Поэтому в ближайшее время вооруженного вторжения с войной, с огневым поражением людей, особенно на восточном направлении, не будет. Но мы должны готовиться к такому сценарию. Хотя Россия не рискнет в существующих условиях проводить наступательную операцию”, - считает Маломуж.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничные посты, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

Также в автономии действуют так называемые «отряды самообороны», которые штурмуют воинские подразделения, оказывают давление на украинских военнослужащих, пограничников, на обычных граждан.

Сегодня с парламентской трибуны и.о. председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что фракция "Батькивщина" предлагает провести в Крыму антитеррористическую операцию.

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