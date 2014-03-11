Лукашенко о коррупции: Только идиот после событий в Украине не сделает выводов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по совершенствованию системы и работы по приему в вузы.

Читайте такжеЛукашенко пообещал, что в Беларуси Майдана не будет

«В ближайшее время озвучим все факты. Мы как-то перестали в СМИ говорить о мошенниках и коррупционерах», - цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Он призвал чиновников и руководителей организаций сделать выводы из событий в Украине и не допускать проявлений коррупции, в частности, в сфере образования.

«Не дай Бог, мы в ваших вузах обнаружим какую-то там коррупцию. Только идиот после событий в Украине не сделает соответствующих выводов», - подчеркнул Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко заверил, что Захарченко и Курченко в Беларуси нет

«В основе развала страны, который состоялся в Украине, лежит развал экономики и страшная коррупция. Каким бы ни было состояние экономики в государстве, коррупция является той ржавчиной, что будет разъедать все», - сказал Лукашенко.