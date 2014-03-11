Сегодня на брифинге СБУ покажут задержанных сотрудников иностранных спецслужб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

“Два часа мы даем открытый брифинг, где представлены доказательства, в том числе и с задержанными сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Российской Федерации, которые участвуют непосредственно на нашей с вами земле в организации диверсий, подкупе наших граждан, прежде всего в восточных областях, для инспирирования избиений...”, - сказал Наливайченко.

Читайте такжеВ Донецке задержали сотрудника российской разведкиОн подчеркнул, что будут представлены отдельные задержанные сотрудники иностранных спецслужб.

Глава СБУ также отметил, что все дела, которые расследуются Генеральной прокуратурой или находятся в производстве СБУ или МВД, расследуются исключительно под контролем Генеральной прокуратуры.

Брифинг состоится в 13.00 в пресс-центре СБУ по адресу ул. Владимирская, 35.