Польша работает над планом помощи для Украины

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польского правительства Малгожата Кидава-Блоньска в понедельник.

”Дело остается открытым, никакие решения еще не приняты”, сказала она.

Кидава-Блоньска отметила, что, среди прочего, польские власти могут также помочь Украине с созданием новых государственных институтов путем проведения соответствующих тренингов для государственных чиновников.

Собеседник агентства также отметила, что помощь Европейского союза также является помощью Польши, которая входит в европейское объединение.

Вместе с тем она не уточнила, может Польша выкупать облигации украинского правительства или предоставить другую форму экономической поддержки, отметив, что об этом можно будет говорить после завершения работы над упомянутым планом.

Польское министерство финансов, отвечая на запрос УНИАН, добавило, что Польша может предоставить финансовую помощь через МВФ, которому платит членские взносы.

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”Если МВФ выделит помощь Украине после формальной просьбы правительства к центральному банку о такой помощи и обязательства выполнить согласованные условия, то это будет также помощь Польши”, - отметили в министерстве.

В министерстве отметили, что польская власть в связи с последним международным финансовым кризисом договорилась с МВФ о возможном дополнительном выделении 3,9 млрд долларов и 6,3 млрд евро, которые могут быть использованы для помощи другим государствам, в том числе, Украине.

Национальный банк Польши сообщил агентству, что МВФ может использовать дополнительные польские средства для Украины, но вместе с тем отметил, что фонд не требует дополнительного финансирования от государств-членов объединения, поскольку, по данным на конец января этого года, имеет на эти цели около 425 млрд долларов.

В Нацбанке не уточнили, может Польша за счет своих валютных резервов, которые составляют более 100 миллиардов долларов, выкупить часть правительственных облигаций Украины (в польских медиа озвучивалась идея, что польское правительство в рамках поддержки украинского может, например, выкупить украинские облигации на 1 млрд долларов - УНИАН).

Польское министерство экономики отметило, что может сообщить о возможной экономической поддержке Украины правительством Польши после принятия соответствующего решения на уровне Кабинета министров, которого пока нет.

Как сообщал УНИАН, в минувшую пятницу глава нового украинского правительства Арсений Яценюк заявил, что Евросоюз готов оказать Украине поддержку в размере 15 млрд долларов, а также в одностороннем порядке открыть доступ на свой рынок для украинских товаропроизводителей, поскольку в Украине сложилась катастрофическая ситуация с государственными финансами, которая нуждается в финансовой помощи Запада, размер которой Минфин оценил в 35 млрд долларов до конца 2015 года.