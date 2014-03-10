Луценко пожелал Добкину открытого, честного и публичного суда

Об этом в прямом эфире«Общественного телевидения» заявил лидер «Третьей Украинской Республики» Юрий Луценко, сообщает пресс-служба.

«Я надеюсь, что дело господина Добкина быстро рассмотрит открытый честный и беспристрастный суд. Что процесс будет прозрачным и публичным, а стороны смогут продемонстрировать все свои аргументы», - сказал политик.

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Как человек, которого судили полтора года, Луценко пожелал Добкину быстро пройти все предусмотренные процедуры.

Вместе с тем он отметил, что уголовное наказание за сепаратизм предусмотрено уголовным кодексами большинства стран, которые ценят свой суверенитет и территориальную неприкосновенность.

«Мир воспринимает протесты за смену власти, но не подвергает сомнению территориальную целостность государств», - отметил политик.

Он не дал ответа на вопрос журналистов о том, считает ли Михаила Добкина виновным.

«Ответ о наличии в действиях господина Добкина состава конкретного преступления должен установить суд», - подчеркнул Луценко.