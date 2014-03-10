В Одессе бывшие бойцы «Беркута» будут патрулировать улицы

В Одессе к патрулированию улиц приступило новое спецподразделение, созданное вместо «Беркута».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области, первые 30 человек личного состава на 6 спецавтомобилях 9 марта отправились из места расположения подразделения в базовые территориальные органы внутренних дел города для дежурства в составе суточных нарядов в системе единой дислокации. Как пояснили в милиции, это наряды быстрого реагирования, их основная задача - раскрытие уличных преступлений по «горячим следам».

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«Правоохранители в черного цвета нового образца форме для спецназовцев со вчерашнего дня патрулируют улицы Одессы и обеспечивают охрану общественного порядка. Специальный батальон милиции - так теперь будет называться новое милицейское подразделение, созданное на базе недавно расформированного «Беркута», - сообщили в ОСО.

Инструктаж и развод на службу вновь созданного спецподразделения вчера провел заместитель начальника ГУМВД - начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Дмитрий Фучеджи.