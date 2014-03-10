В Бахчисарае похитили командира украинской воинской части

Об этом Радио Свобода сообщили военные источники в Крыму. По их данным, около 17.00 группа пророссийских активистов в Бахчисарае силой посадила Садовика в автомобиль, когда тот возвращался в часть, и вывезли в неизвестном направлении.

Источники сообщают, что офицера последний раз видели в воскресенье в бахчисарайском офисе партии «Русское единство». Когда же военные прибыли туда с требованием вернуть командира, там заявили, что его нет.

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В воскресенье на железнодорожном вокзале Симферополя неустановленные лица похитили лидера Всекрымской украинской рады Андрей Щекун и председателя Попечительского совета Украинской школы-гимназии Симферополя Анатолия Ковальского.

Также в этот день во время перехода в Армянске задержали трех девушек - Елену Максименко, журналистку «Украинской недели», Екатерину Бутко, пресс-секретаря Автомайдана и Шуру Рязанцеву, жительницу Ялты. По сообщению Евромайдан SOS, их повезли в Севастополь.