В Хмельницком собирают продукты для украинских военных в Крыму
00:29, 10 марта 2014Политика
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В Хмельницком объявлен сбор продуктов питания для украинских военнослужащих в Крыму.
В Хмельницком собирают продукты для украинских военных в Крыму / REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член областной организации ОО “Майдан” Олесь Витряный.
“Просим хмельничан приносить продукты питания в палатку, которая установлена на Майдане возле облгосадминистрации. Это могут быть макароны, крупы или сахар. Продукты, которые быстро портятся, лучше не нести”, - отметил он.
По словам Витряного, передать запасы продуктов в Крым планируют через украинских пограничников.
Кроме этого, для поднятия духа военнослужащих Вооруженных сил Украины маленькие хмельничане подготовят ряд рисунков, которые вместе с продуктами передадут в Крым.
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