В Хмельницком собирают продукты для украинских военных в Крыму

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член областной организации ОО “Майдан” Олесь Витряный.

“Просим хмельничан приносить продукты питания в палатку, которая установлена на Майдане возле облгосадминистрации. Это могут быть макароны, крупы или сахар. Продукты, которые быстро портятся, лучше не нести”, - отметил он.

По словам Витряного, передать запасы продуктов в Крым планируют через украинских пограничников.

Кроме этого, для поднятия духа военнослужащих Вооруженных сил Украины маленькие хмельничане подготовят ряд рисунков, которые вместе с продуктами передадут в Крым.