83-летний активист Майдана умер в больнице после полученных травм во время столкновений в Киеве
12:32, 09 марта 2014Политика
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83-летний активист Майдана Иван Наконечный умер после после операции на головном мозге. Эту травму он получил 19 февраля на улице Институтской.
REUTERS
"Наконечный Иван Максимович, 1931 г. рождения. Офицер ВМС СССР в отставке. Умер 7.03.2014 г. в коме после тяжелейшей операции на головном мозге. Получил тяжелую травму головы и травму шейного отдела позвоночника на ул. Институтской 19.02 около 17.00. После разгона студентов в ноябре 2013 он каждый день скромно присутствовал на Майдане и поддерживал своим присутствием народ Украины! Это в 83 года!", - сказанов сообщении ЕвромайданSOS.
В сообщении отмечается, что родственники уговаривали мужчину не ходить на Мадан в таком возрасте.
"В ответ мы слышали, что он давал военную присягу - защищать свой народ!", - передает ЕвромайданSOS.
Фото: ЕвромайданSOS
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