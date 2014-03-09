83-летний активист Майдана умер в больнице после полученных травм во время столкновений в Киеве

"Наконечный Иван Максимович, 1931 г. рождения. Офицер ВМС СССР в отставке. Умер 7.03.2014 г. в коме после тяжелейшей операции на головном мозге. Получил тяжелую травму головы и травму шейного отдела позвоночника на ул. Институтской 19.02 около 17.00. После разгона студентов в ноябре 2013 он каждый день скромно присутствовал на Майдане и поддерживал своим присутствием народ Украины! Это в 83 года!", - сказанов сообщении ЕвромайданSOS.

В сообщении отмечается, что родственники уговаривали мужчину не ходить на Мадан в таком возрасте.

"В ответ мы слышали, что он давал военную присягу - защищать свой народ!", - передает ЕвромайданSOS.