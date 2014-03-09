В Минобороны опровергают информацию о похищении ракет и боеприпасов во Львове

Об этом УНИАН сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины (г. Львов).

«При помощи социальных сетей и СМИ началось распространение информации о том, что из складов 80-го аэромобильного полка, дислоцированного во Львове, похищено достаточно большое количество боеприпасов, взрывчатых веществ и ракет. Все это откровенная ложь!”, - говорится в сообщении Регионального медиа-центра Минобороны.

Как отметил заместитель командира 80-го аэромобильного полка подполковник Валентин Радык «всё оружие и боеприпасы на месте и надежно охраняются».

«Офицеры Регионального медиа-центра обращаются к журналистам с просьбой не допустить распространения дезинформации, которая может посеять панику среди населения», - говорится в сообщении.