В Луганске провели акцию против введения российских войск в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, на мирный митинг против введения российских войск на территорию Украины собрались около 150 луганчан.

Акцию организовали активисты Гражданского сектора Луганска, которые решили таким образом еще раз высказать свое мнение по поводу политической ситуации в Украине. Присутствующие держали в руках флаги Украины, плакаты с надписями «Нет войне», «Найкращий подарунок – це мир», «Украина единая» «Make love! Not war!».

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Около 20 активисток пришли в украинских веночках на голове с желто-голубыми лентами. Мужчины дарили проходящим женщинам цветы, воздушные шары, бумажных журавликов и голубей, как символ мира в нашей стране.

Митингующие с многометровым украинским флагом выстроились в живую цепь вдоль проезжей части. Участники движения поддерживали активистов гудками автомобилей.

Акция прошла без происшествий под охраной сотрудником правоохранительных органов.