Россия отрицает разоблачения Вашингтоном ее неправд

Опровержение ложных заявлений России об Украине, которое подготовил Государственный департамент США, «поражает не столько примитивным искажением действительности, сколько цинизмом и откровенными двойными стандартами», заявило в четверг Министерство иностранных дел России, сообщает Радио Свобода.

Госдепартамент «пытается сыграть на бесстыдно односторонней трактовке событий, будто и не было многочисленных свидетельств дебошей, совершаемых радикал-националистами», утверждал представитель МИД Александр Лукашевич.

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По его словам, все это «низкопробная пропаганда», которая гласит, что «в Вашингтоне, как и раньше, не способны адекватно воспринимать развитие событий не по американским лекалам». «Не выдерживают нервы, но это не повод сбрасывать с больной головы на здоровую», - заявил представитель МИД России.

В среду Государственный департамент США обнародовал разоблачения десяти из ложных заявлений об Украине, которые сделал предыдущего дня на пресс-конференции президент России Владимир Путин, чтобы оправдать российскую агрессию в Украине.

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«С тех пор, как Достоевский написал: «Формула «Два плюс два равно пяти» не лишена привлекательности», мир не видел таких разительных «произведений» русской литературы, такого искажения фактов и фальшивых рассказов, которые применяет Россия, чтобы оправдать свои незаконные действия в Украине», - заявил Госдепартамент.

Как ранее сообщал УНИАН, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал список из десяти фактов, которые подтверждают неправдивость заявлений Президента России Владимира Путина