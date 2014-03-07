Россия отрицает разоблачения Вашингтоном ее неправд
Российский МИД называет заявление Госдепартамента США «низкопробной пропагандой».
Опровержение ложных заявлений России об Украине, которое подготовил Государственный департамент США, «поражает не столько примитивным искажением действительности, сколько цинизмом и откровенными двойными стандартами», заявило в четверг Министерство иностранных дел России, сообщает Радио Свобода.
Госдепартамент «пытается сыграть на бесстыдно односторонней трактовке событий, будто и не было многочисленных свидетельств дебошей, совершаемых радикал-националистами», утверждал представитель МИД Александр Лукашевич.
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По его словам, все это «низкопробная пропаганда», которая гласит, что «в Вашингтоне, как и раньше, не способны адекватно воспринимать развитие событий не по американским лекалам». «Не выдерживают нервы, но это не повод сбрасывать с больной головы на здоровую», - заявил представитель МИД России.
В среду Государственный департамент США обнародовал разоблачения десяти из ложных заявлений об Украине, которые сделал предыдущего дня на пресс-конференции президент России Владимир Путин, чтобы оправдать российскую агрессию в Украине.
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«С тех пор, как Достоевский написал: «Формула «Два плюс два равно пяти» не лишена привлекательности», мир не видел таких разительных «произведений» русской литературы, такого искажения фактов и фальшивых рассказов, которые применяет Россия, чтобы оправдать свои незаконные действия в Украине», - заявил Госдепартамент.
Как ранее сообщал УНИАН, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал список из десяти фактов, которые подтверждают неправдивость заявлений Президента России Владимира Путина