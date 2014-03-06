Лидер Меджлиса призывает ввести в Крым миротворцев ООН

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает международное сообщество немедленно рассмотреть возможность введения на территорию Крыма международного миротворческого контингента сил безопасности ООН. Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, это нужно для деэскалации конфликта в Крыму, который может привести к массовым жертвам.

«Меджлис обращается к ООН, ОБСЕ, парламентариям и главам правительств ЕС, Совета Европы», - сказал лидер Меджлиса.

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Чубаров также призвал всех жителей Крыма бойкотировать референдум, решение о проведении которого было принято неправовым способом».

«Верховная Рада Крыма полностью игнорирует интересы и нарушает права жителей Крыма», - сказал он.

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Верховная Рада Крыма на сегодняшний закрытой внеочередной сессии приняла решение о присоединении к России. Также депутаты проголосовали за назначение референдума о статусе полуострова на 16 марта. В частности, на референдум выносится два вопроса: «поддерживаете Ли вы вхождение Крыма в состав Российской Федерации как субъекта федерации» и «поддерживаете Ли вы восстановление действия Конституции Республики Крым в редакции 1992 года?».