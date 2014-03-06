Чубаров о депутатах ВР Крыма: Разум покинул их

Лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров назвал "безумцами" депутатов Крымской Верховной Рады, которые проголосовали за решение о присоединении Крыма к России в качестве субъекта Российской Федерации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Те, из моих коллег - депутатов Верховной Рады АРК, кто проголосовал, просто безумцы! Понятно, что они выполняют чужую волю... Разум покинул их!", - написал Чубаров.

Читайте такжеВ Крыму украинскую армию объявили оккупантом

Далее он опубликовал текст постановления крымского парламента «О проведении общекрымского референдума».

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня крымские сепаратисты решили просить Путина присоединить Крым к России. За такое решение проголосовали 78 из 86 депутатов.