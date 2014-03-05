Байкеры отпустили похищенного ранее украинского генерала

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате проведенных оперативных мероприятий удалось установить место нахождения Коваля.

Переговоры по его освобождению прошли успешно.

Коваль, возглавляющий оперативную группу Госпогранслужбы по ситуации в АР Крым, продолжает выполнять свои обязанности, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным ведомства, Коваля похитили сегодня около 16.00 возле Ялтинской дивизии морской охраны.

По предварительной информации, группа в составе около 40 человек, среди которых преимущественно были байкеры, окружила Коваля, который был еще с несколькими людьми, оттеснили его от этих людей и “насильно посадили в внедорожник”.