Байкеры отпустили похищенного ранее украинского генерала
19:05, 05 марта 2014Политика
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Похитители освободили директора Департамента персонала Администрации Госпогранслужбы генерал-полковника Михаила Коваля.
Михаил Коваль / УП
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате проведенных оперативных мероприятий удалось установить место нахождения Коваля.
Переговоры по его освобождению прошли успешно.
Коваль, возглавляющий оперативную группу Госпогранслужбы по ситуации в АР Крым, продолжает выполнять свои обязанности, отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным ведомства, Коваля похитили сегодня около 16.00 возле Ялтинской дивизии морской охраны.
По предварительной информации, группа в составе около 40 человек, среди которых преимущественно были байкеры, окружила Коваля, который был еще с несколькими людьми, оттеснили его от этих людей и “насильно посадили в внедорожник”.
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