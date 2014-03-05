В Крыму похитили генерал-полковника Госпогранслужбы
18:21, 05 марта 2014Политика
0 0
В Крыму похитили директора Департамента персонала Администрации Государственной пограничной службы Украины Михаила Коваля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Кузнеца похитили сегодня около 16.00 вблизи Ялтинской дивизии морской охраны.
По предварительной информации, группа в составе около 40 человек, среди которых преимущественно были байкеры, окружила Коваля, который находился среди людей, оттеснили его от этих людей и “силой посадили во внедорожник”.
В пресс-службе сообщили, что пограничники прилагают все усилия, чтобы выяснить местонахождение Коваля.
При этом отмечается, что, по предварительной информации, он на данное время может находиться в Севастополе.
Михаил Коваль / УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter