В Крыму похитили генерал-полковника Госпогранслужбы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Кузнеца похитили сегодня около 16.00 вблизи Ялтинской дивизии морской охраны.

По предварительной информации, группа в составе около 40 человек, среди которых преимущественно были байкеры, окружила Коваля, который находился среди людей, оттеснили его от этих людей и “силой посадили во внедорожник”.

В пресс-службе сообщили, что пограничники прилагают все усилия, чтобы выяснить местонахождение Коваля.

При этом отмечается, что, по предварительной информации, он на данное время может находиться в Севастополе.