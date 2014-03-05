Лидерами политических предпочтений украинцев являются партии “Батькивщина” и “УДАР” - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» с 25 февраля по 4 марта 2014 года.

Первое место занимает «Батькивщина», получившая бы 15,4% поддержки избирателей. Партия «УДАР» – 15%. Партия «Солидарность» получила бы поддержку 13,1% избирателей Украины. Партия регионов существенно потеряла свои позиции и теперь имеет 9,5% поддержки избирателей. Коммунистическую партию Украины и ВО «Свобода» поддерживают 5,4% и 4,3% соответственно.

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Также, согласно исследованию, около 30% избирателей не знают, за какую партию они бы проголосовали и вообще пришли бы на избирательные участки в день выборов в Верховную Раду, если бы они состоялись в ближайшее время.

Исследование было проведено в период с 25 февраля по 4 марта 2014 года по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол). Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.