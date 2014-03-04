Нуланд: из ситуации в Украине выход есть

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд после

заседания специального совета ОБСЕ, посвященного ситуации в Украине, передает Голос Америки.

«Президент Обама ясно дал понять, что мы решительно осуждаем нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации. У нас также есть совместное заявление от 28 членов НАТО и от членов Большой семерки. Мы осуждаем нарушения международного права и обязательств России в рамках международного права, а также в рамках Хельсинского заключительного акта и соглашений непосредственно с правительством Украины. Соединенные Штаты поддерживают и приветствуют переходное правительство Украины. Мы твердо намерены помогать этому правительству и украинскому народу в восстановлении стабильности, единства, политического и экономического здоровья их страны на пути к свободным и честным выборам, которые должны пройти в мае. Как вы знаете, Госсекретарь Керри завтра прибудет в Украину, чтобы еще раз подчеркнуть это и принести реальную помощь со стороны США», – заявила Нуланд.

«Мы ясно дали понять – президент Обама заявил об этом президенту Путину, что, хотя мы решительно осуждаем предпринятые Россией действия, из этой ситуации есть выход. Для выхода из этой ситуации необходим прямой диалог с суверенным правительством Украины, вывод войск, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и использование всех ресурсов международных организаций – таких, как ООН и ОБСЕ, – для разрешения всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с текущей ситуацией в Украине», – добавила заместитель госсекретаря.