Великобритания обещает выделить Украине срочную помощь в 10 млн фунтов стерлингов
13:19, 03 марта 2014Политика
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Об этом сообщил глава МИД Великобритании Уильям Хейг.
Уильям Хейг и Арсений Яценюк
Великобритания выделит 10 млн фунтов стерлингов срочной технической помощи для проведения экономических и политических реформ в Украине.
Об этом в Твиттере написал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, который сегодня совершает визит в Украину.
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«Великобритания предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов срочной технической помощи для экономических и политических реформ в Украине. Британская команда прибывает сегодня в Киеве работать над этим», - написал Хейг.
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