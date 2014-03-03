Великобритания обещает выделить Украине срочную помощь в 10 млн фунтов стерлингов

Великобритания выделит 10 млн фунтов стерлингов срочной технической помощи для проведения экономических и политических реформ в Украине.

Об этом в Твиттере написал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, который сегодня совершает визит в Украину.

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«Великобритания предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов срочной технической помощи для экономических и политических реформ в Украине. Британская команда прибывает сегодня в Киеве работать над этим», - написал Хейг.