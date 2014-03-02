В Одессе проходит многотысячный митинг против агрессии Путина

Как передает корреспондент УНИАН, сложно подсчитать, сколько собралось людей на Приморском бульваре, возле памятника Дюку - все пришедшие не помещаются на площади. Все желающие выступают у микрофона, заявляя о своем несогласии с действиями Путина.

На митинге нет партийной символики, люди принесли только различные плакаты и флаги Украины, на одежде у многих – желто-голубые ленты.

Как заявил депутат Одесского горсовета Александр Остапенко, все должны четко осознать, что «задача Путина не является задачей самой России, россияне наши братья».

«Путин хочет натравить бедного на бедного, обездоленного на обездоленного. Поделить по национальности и по языкам», - сказал Остапенко.

По словам депутата горсовета Дмитрия Спивака, в Одессе идея единения Украины объединяет русских, украинцев, евреев, татар, болгар и т. д.

Активистка Зоя Казанжи призвала руководство города, области и силовых структур занять жесткую позицию по отношению к оккупационным действиям Путина.

Она также обратилась к гражданам, приветствующим происходящее в Крыму: «Нужно быть полным моральным деградантом, чтобы радоваться оккупации своей страны».

Один из пришедших произнес речь от имени сообщества юристов, экономистов и менеджеров Одессы, призвав противодействовать оккупации.

Выступил также российский политолог - житель Санкт-Петербурга. Он рассказал, что является специалистом по Украине и писал в России об Украине правду.

«Меня вызвали в отдел по борьбе с экстремизмом (в России - УНИАН) и велели заткнуться, иначе я сяду. Мне ничего не оставалось делать, как уехать в Киев, на Майдан. Так получилось, что я стал участником революционных действий. Я таскал камни, делал репортажи… Недавно звонил домой и меня предупредили, чтобы я не думал возвращаться, так как меня сразу арестуют. Никогда не думал, что найдя убежище в Украине, буду выступать за независимость Украины от России… Но хочу сказать, что россияне очень зависимы... Проходят массовые аресты. Граждане России – в полной зависимости от одного не вполне нормального человека…».

Выступающие говорят, как на русском языке, так и на украинском. Ни у кого не возникает проблем с их пониманием. Периодически люди скандируют: «Слава Украине!».