Заседание СБ ООН: США и Великобритания считают, что Россия должна прекратить агрессию

Также логично направить представителей ООН и ОБСЕ в Украине, заявили представители США на Совете Безопасности ООН.

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Их поддержали и представители Великобритании, которые настаивают на проведении консультаций в рамках Будапештского меморандума, сообщает Эспрессо ТВ.