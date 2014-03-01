Заседание СБ ООН: США и Великобритания считают, что Россия должна прекратить агрессию

23:57, 01 марта 2014
Политика
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Россия должна прекратить военную агрессию, и вступить в контакт с украинским правительством. 

Также логично направить представителей ООН и ОБСЕ в Украине, заявили представители США на Совете Безопасности ООН.

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Их поддержали и представители Великобритании, которые настаивают на проведении консультаций в рамках Будапештского меморандума, сообщает Эспрессо ТВ.

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