Заседание СБ ООН: США и Великобритания считают, что Россия должна прекратить агрессию
23:57, 01 марта 2014Политика
2 0
Россия должна прекратить военную агрессию, и вступить в контакт с украинским правительством.
Также логично направить представителей ООН и ОБСЕ в Украине, заявили представители США на Совете Безопасности ООН.
Читайте такжеВеликобритания помнит, что является гарантом безопасности Украины
Их поддержали и представители Великобритании, которые настаивают на проведении консультаций в рамках Будапештского меморандума, сообщает Эспрессо ТВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter