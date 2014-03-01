Одесский облсовет отказался поддержать сепаратистов

Об этом РБК-Украина заявил депутат Одесского областного совета Александр Борняков.

Он уточнил, речь идет не о решении сессии облсовета, а об общем настроении депутатского корпуса и устном соглашении.

"Я не вижу никакого сепаратистского настроения в Одессе. Более того, я как депутат областного совета постоянно общаюсь со своими коллегами и одесситами. Могут сказать точно, что у всех есть понимание ситуации в стране. У всех есть понимание, что Одесса не участвует ни в каких сепаратистских акциях. Кроме этого, депутатами облсовета несмотря на принадлежность к партийным или фракционным образованиям было принято общее заявление. В заявлении говорилось о том, что Одесса ни в каких сепаратистских заговорах участвовать не будет. Это заявление было отправлено как прошлому президенту Януковичу, так и сегодняшней власти", - заявил Борняков.

По его словам, единичные митинги или акции, которые изредка проводят сторонники пророссийских сил, лишь проплаченные акции.

"Сегодня на Куликовом поле проходит митинг. Его участники - это группа маргиналов, которые за деньги делают все, что им скажут", - отметил Борников.

Вместе с этим, Борников заявил, что ситуация в Одессе абсолютно спокойная.

"В Одессе все спокойно, нет ни массовых беспорядков, ни пикетов. Буквально только что ехал через весь город - все спокойно. Я скажу, что и милиция живет обычной жизнью", - подытожил Борников.