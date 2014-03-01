МИД России в дестабилизации ситуации в Крыму обвинил Киев

Об этом говорится в заявлении МИД России, размещенном на его сайте.

«В России крайне обеспокоены последним развитием событий в Крыму.

В ночь на 1 марта неизвестными вооруженными людьми, направленными из Киева, была предпринята попытка захвата здания Министерства внутренних дел Автономной Республики Крым. В результате вероломной провокации имеются пострадавшие. Благодаря решительным действиям отрядов самообороны попытку захвата здания МВД удалось предотвратить. Последнее подтверждает стремление известных политических кругов в Киеве дестабилизировать ситуацию на полуострове», - заявили в МИД РФ.

«Призываем тех, кто дает подобные приказы из Киева, к сдержанности. Считаем крайне безответственным дальнейшее нагнетание и без того напряженной обстановки в Крыму», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России.

По факту захвата административных зданий правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

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В этот же день на подъездах к Симферополю была замечена колонна из 40 БТР, а также появилась информация о переброске вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

На следующий день, 28 февраля, в СМИ появилась информация о незаконном пересечении границы Украины 11 российскими вертолетам МИ-24, а также о захвате неизвестными вооруженными людьми аэропортов Симферополь и Бельбек (Севастополь).

На сегодняшний день над Крымом полностью закрыто воздушное пространство, а также перекрыты блокпостами въезды по суше на территорию автономии на перешейке перед городом Армянск и на Чонгаре.

Глава Министерства обороны Украины Игорь Тенюх сегодня, 1 марта, сообщил, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Крыму.

«Мы отмечаем наращивание техники со стороны Российской Федерации. В частности, самолеты Ил-76 в количестве 8 самолетов, вертолеты Ми-8 и Ми-24 – в количестве порядка 10 единиц, без предупреждения нарушили воздушное пространство Украины», - подчеркнул Тенюх.

Также, по его данным, личный состав российских военных вырос в Крыму на 6 тыс. человек. При этом военнослужащие блокируют административные здания и военные части.