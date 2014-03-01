Дипломат предложил закрыть Генконсульство России в Крыму
04:45, 01 марта 2014Политика
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Генеральный консул Украины в Стамбуле (2010 - 2013) Богдан Яременко считает, что Украина не исчерпала "абсолютно мидовские" способы урегулировать ситуацию в Крыму.
Яременко Богдан / Радио Свобода
Об этом он заявил в эфире 5 канала.
"Украина далеко не исчерпала все дипломатические усилия и дипломатические средства реагирования на эту ситуацию. Есть абсолютно мидовские способы это делать - они не исчерпаны", - сказал он.
"Я бы предложил бы министру иностранных дел рассмотреть возможность закрытия российского Генконсульства в Симферополе, для того, чтобы оно не осуществляло провокационных действий. Мы можем пожертвовать несколькими своими Генконсульствами в РФ. Есть очень много чего мы можем и будем делать для того, чтобы не реагировать военными способами ", - добавил дипломат.
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