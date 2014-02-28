В МИД не знают, где Янукович попросил политического убежища

В Министерстве иностранных дел Украины нет информации о том, что бывший Президент Виктор Янукович просил политического убежища в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, отвечая на вопрос журналистов.

“Мне об этом не известно, я знаю, что он сейчас на пресс-конференции, но больше информации у меня нет”, - сказал Дещица.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля стало известно, что Янукович покинул свою резиденцию «Межигорье».

Верховная Рада отстранила Януковича от выполнения полномочий Президента Украины, и приняла решение провести президентские выборы 25 мая.

Кроме того, 25 февраля Верховная Рада поддержала заявление о привлечении Януковича к международному трибуналу.

Он объявлен в международный розыск.

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На днях в российских СМИ появилась информация о том, что Янукович попросил убежище и гарантии безопасности у российской власти. Москва согласилась.

В эти минуты Янукович проводит пресс-конференцию в российском городе Ростов-на-Дону.