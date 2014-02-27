Герман: Бывший президент Янукович имел много комплексов из детства

Об этом рассказала экс-советник президента Анна Герман французскому изданию Le Monde. В интервью она отметила, что "не надо делать из Януковича дьявола", передает ТСН.

По ее словам, он вряд ли мог сам отдать приказ убивать людей на Майдане. Вполне возможно, что на экс-президента влияла третья сила.

"Каждый раз, когда мы начинали чего-то добиваться от него, звонил телефон, и мы должны были выйти из комнаты. Когда мы возвращались, он был уже совсем другим", - рассказала Герман. Герман рассказала, что 30 ноября, когда в центре Киева бойцы "Беркута" били студентов, она пыталась дозвониться до президента Януковича и уговорить его осудить избиения. Однако ничего не удалось.

"Я понимала, что если я пойду, то никто не скажет президенту правду. Вокруг него все говорили только, что все прекрасно", - сказала Герман. Она также добавила, что Янукович прислушивался к своему старшему сыну Александру из-за чувства вины перед ним и его братом Виктором, поскольку он покинул их мать Людмилу.

Она также отметила, что у Януковича было очень много комплексов из детства, поскольку он рано оказался на улице среди криминала.

"В его личности были приятные стороны, но и глубокие комплексы тоже. Все началось еще в детстве. Янукович потерял мать, его отец снова женился, мачеха очень плохо к нему относилась, и он пошел к бабушке. Оказался на улице, среди бандитов. Попал в тюрьму сначала на год, еще несовершеннолетним, потом уже взрослым, за драки. В результате он всегда мечтал разбогатеть и взять реванш", - рассказала Герман.

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По мнению экс-советника президента Украины, люди, которые отбывали наказание в тюрьме, не должны иметь права участвовать в политике страны.

"Тюрьма ломает людей. Я имею в виду, в том числе и Юлию Тимошенко", - подчеркнула Герман.

По ее словам, Тимошенко и Янукович никогда не простят друг другу нанесенные обиды. Она вспомнила, как в 2005 году после 5 часов переговоров с Тимошенко о формировании оппозиционной коалиции Янукович сказал: "Она такая противная, что если бы мне пришлось ее тр*хнуть, я бы не смог".

Она также вспомнила, когда власть в Украине начала переходить только в одни руки президента Януковича. "В 2010 году мы говорили себе: надо все сделать очень быстро, провести реформы, закрыв глаза на закон. Тогда-то и начался процесс концентрации власти в одних руках", - сказала Герман.

При этом она отметила, что новая власть в Украине делает эту же самую ошибку после новой революции, когда Януковича уже нет в стране. "Я не хотела, чтобы он бежал с позором, я хотела, чтобы он проиграл с достоинством, чтобы у него был шанс отыграться.

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У меня не получилось. Больше я никогда не смогу ему помочь", - отметила Герман. Напомним, что беглец Янукович все еще считает себя президентом и сетует на "экстремистов", которые творят беспредел".