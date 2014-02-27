США призывают уважать суверенитет и целостность Украины

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, США также призывают прекратить провокационную риторику и действия и поддержать демократически избранные переходные структуры власти, а свое влияние использовать в поддержку единства Украины, мира в ней и движения вперед с участием всех украинских сил, передает Радио Свобода.

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, на котором Барак Обама летел в один из штатов США, спикер напомнил, что все правительства должны придерживаться своих обязательств по прозрачности военной деятельности по Венскому документу 2011 года и другим обязательствам перед ОБСЕ.

«Важно, чтобы все стороны в регионе, и власть Украины, и Россия, поняли, что должны выполнять свои обязательства», - сказал он.