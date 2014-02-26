В США не хотят конфронтации с Россией из-за Украины

21:06, 26 февраля 2014
Политика
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Госсекретарь США Джон Керри заявил в среду, что США не хотят конфронтации с Россией по поводу ситуации в Украине

Джон Керри выразил надежду, что Москва не будет вмешиваться в украинские дела / REUTERS

"Мы ясно говорим, что любая страна должна уважать территориальную целостность, суверенитет Украины. Россия сказала, что она будет так делать, и мы думаем, что важно, чтобы Россия сдержала свое слово", - заявил Керри в эфире телеканала NBC, передает РИА Новости.

Читайте такжеУкраина не выбирает между США и Россией - КерриПо его словам, Вашингтону и Москве не следует устраивать "старое противостояние времен "холодной войны" относительно Украины, и США "не ищут конфронтации" с Россией.

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