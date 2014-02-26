В США не хотят конфронтации с Россией из-за Украины

"Мы ясно говорим, что любая страна должна уважать территориальную целостность, суверенитет Украины. Россия сказала, что она будет так делать, и мы думаем, что важно, чтобы Россия сдержала свое слово", - заявил Керри в эфире телеканала NBC, передает РИА Новости.

Читайте такжеУкраина не выбирает между США и Россией - КерриПо его словам, Вашингтону и Москве не следует устраивать "старое противостояние времен "холодной войны" относительно Украины, и США "не ищут конфронтации" с Россией.