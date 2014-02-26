У Путина говорят, что Януковича в подмосковном санатории не замечали

"Мы не располагаем информацией о пребывании Януковича в санатории "Барвиха" управделами президента", - сказал РИА Новости пресс-секретарь управделами Виктор Хреков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у него нет никакой информации о местонахождении Януковича.

Читайте такжеЯнуковича и Захарченко объявили в международный розыскВерховная Рада 22 февраля приняла постановление об отстранении Януковича от должности президента Украины и назначила на 25 мая президентские выборы. Местонахождение Януковича до сих пор неизвестно. В среду его объявили в международный розыск.

Некоторые СМИ писали, что он якобы находится в России. Агентство РБК, в частности, со ссылкой на свои источники сообщило, что Януковича видели в московской гостинице "Украина", а затем в Барвихе, где расположен ФГБУ "Клинический санаторий "Барвиха" управления делами президента России.