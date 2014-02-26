Глава Минобороны РФ: Проверка боеготовности войск не связана с Украиной
16:39, 26 февраля 2014Политика
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Внезапная проверка боеготовности войск на западе и в центре России никак не связана с событиями на Украине, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу объяснил, зачем проверяют войска
"По большому счету эти учения никак не связаны с событиями на Украине. Это проверка, в которой погружены несколько учений. Это никак не связано с событиями на Украине. Это будет проходить у границ России", - сказал министр журналистам в Москве.
Читайте такжеПутин поручил провести проверку войск на границе с УкраинойПо его словам, главная задача учений - проверка боеготовности войск, передает РИА Новости.
Сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин поручил провести такую внезапную проверку, появились несколько часов назад, российский рынок акций в свете напряженной ситуации на Украине отреагировал на эту новость спадом.
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