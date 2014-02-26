В Симферополе 5 тыс. крымских татар митингуют за целостность Украины

В Симферополе возле Верховного Совета Крыма сегодня утром собрались не менее 5 тысяч крымских татар, требуя от властей региона сохранить целостность Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат флаги Украины, Европейского Союза, национальные флаги крымских татар и скандируют «Банду геть!», «Слава Украине!», «Украина!».

На акцию собрались в основном мужчины.

Крымские татары заняли всю площадь возле парламента Республики.

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Неподалеку собрались активисты казачьих организаций и пророссийски настроенные люди. Они держат георгиевские ленточки, видны также флаги России, всего несколько сотен человек.

Крымский парламент в 15.00 собирается на внеочередную сессию, в повестке которой два вопроса: об общественно-политической ситуации и отчет Совета министров Крыма.

Эксперты не исключают отставку нынешнего правительства Автономии.