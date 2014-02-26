Украина не выбирает между США и Россией - Керри

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на конференции по предотвращению сексуального насилия в зонах конфликтов, пишет РИА Новости

"Это не Запад против Востока. Этого и не должно быть. Это не Россия или США. Дело в том, что украинский народ выбирает свое будущее. И мы хотим работать с Россией, другими странами, со всеми, чтобы обеспечить с сегодняшнего дня мирное развитие событий, потому что ужасное насилие на Майдане шокировало весь мир", - заявил он.

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, также принявший участие в мероприятии, заявил, что национальным интересам его страны отвечает самостоятельное определение украинским народом своего будущего.

"Мы поддерживаем их в вопросе формирования полноценного правительства, которое делает возможным достижение политического согласия, в изменении политической культуры, в которой коррупция стала повсеместной, в проведении свободных выборов", - сказал Хейг.