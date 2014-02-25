Донецкий губернатор сомневался в необходимости принятия «языкового» закона в 2012 году



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом губернатор заявил сегодня на заседании общественного совета при ОГА.

Открывая заседание, члены общественного совета минутой молчания почтили память погибших в киевских столкновениях, после чего попросили губернатора высказать свое видение о вопросе национализма в области.

Шишацкий напомнил, что в Донецком регионе проживают представители 130 национальностей, но подчеркнул, что поэтому прежде всего, нужно относиться с осторожностью к «языковому» вопросу.

Говоря об недавней отмене «языкового» закона, Шишацкий сказал, что еще перед принятием этого документа в 2012 году сомневался в его необходимости. Тогда глава региона высказывал мнение, что Востоку Украины это ничего не даст, а Запад заставит мобилизоваться.

В то же время сейчас поспешная отмена документа может негативно восприниматься русскоговорящими гражданами, отметил губернатор.

«У меня мама – гречанка, отец – украинец. Я думаю и говорю на русском языке, - сказал Шишацкий. - Так кто я? Я – гражданин Украины».

Губернатор считает, что тем, кто сегодня принимает решения, нужно хорошо подумать, насколько тонко необходимо рассматривать вопрос о языке.

«Господь сделал нас всех равными. И я уверен, что национализм здесь, в Донбассе, не найдет себе места», - подчеркнул глава облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада приняла отменила закон «О принципах государственной языковой политики» (№5029-VI от 3 июля 2012 года).

Закон разрешал использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

Принятие этого закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

10 августа 2012 года закон вступил в силу.

С 10 августа 2012 года ряд городских и областных советов приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.