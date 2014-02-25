Кличко хочет быть только Президентом, Кабмин его не интересует

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко подтвердил свое намерение баллотироваться в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил в кулуарах парламента.

«Да, я буду баллотироваться на должность Президента Украины. Потому что твердо уверен — Украине надо полностью менять правила игры. Должна быть справедливость. Я знаю точно, что это можно сделать», - отметил Кличко.

При этом Кличко заявляет, что не видит себя в составе нового правительства.

В частности, отвечая на вопрос: «Видит ли он себя в новом правительстве?», Кличко ответил: «Я себя не вижу».

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При этом лидер «УДАРа» заверил, что правительство будет формироваться по таким ключевым принципам: профессионализм и моральные качества.

«Поскольку на сегодняшний день ситуация в экономике критическая и у нас очень ограничено время, чтобы выйти из данной ситуации. И поэтому, формирование правительства будет по ключевым принципам, чтобы не было такого понимания, что власть политики захватили. Поэтому мы предложили определенную часть должностей, которые будут в правительстве, Народным радам», - отметил Кличко.

Кроме того, отвечая на вопрос, имеет ли партия «УДАР» определенную квоту при формировании правительства, он завершил: «Квот никаких нет. Мы рассматриваем должности с точки зрения эффективной реализации выхода из экономического кризиса».

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы президента на 25 мая 2014 года. С 25 февраля в Украине стартовала предвыборная кампания.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Этим постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Избирательная кампания по досрочным президентским выборам в Украине стартовала сегодня, 25 февраля.