Инвалиды просят не допускать члена «Батькивщины» Денисову в Кабмин

Основной причиной, по которой Денисова не может возглавить социальную сферу, инвалиды называют факты хищения средств на нужды этой категории населения в 2008 году.

Как заявили представители организаций, в бытность Денисовой главой социального ведомства инвалиды не были обеспечены необходимым количеством колясок, хотя все средства на эти цели были выделены социальному ведомству.

«Если мы говорим о новом качестве Украинской политики, это значит, что в новом правительстве не должно быть людей, которые скомпрометировали себя в прошлом, - заявила представитель Союза организаций инвалидов Украины Александра Яковенко, - инвалиды до сих пор помнят, как их оставили без колясок. Мы были вынуждены год оббивать пороги благотворителей, чтобы найти на эти нужды хоть какую-то копейку, - отметила активистка.

Мы не должны повторять старые ошибки. Иначе новое правительство может постичь участь предшественников», - подчеркнула общественница.

Инвалиды обратились с соответствующим открытым письмом к народным депутатам.

Как известно, в 2008 году Служба безопасности Украины выявила факт разворовывания 60 млн. грн. бюджетных средств должностными лицами Министерства труда и социальной политики Украины во время закупки 18,5 тыс. инвалидных колясок.

Тогда о факте разворовывания заявил и. о. председателя СБУ Валентин Наливайченко.

«Только на одной инвалидной коляске злоумышленники присваивали 2 тыс. грн.», - заявил Наливайченко.

Также и.о. главы СБУ обвинил заместителя Денисовой в попытке передать "откат" "чернобыльских" денег народным депутатам. Сумма "отката" составляла 10% средств, перечисляемых на обеспечение питания детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Напомним, 24 февраля Верховная Рада Украины вновь назначила Валентина Наливайченко главой СБУ. За это решение проголосовали 346 депутатов.