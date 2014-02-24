ВР назначила Наливайченко на должность председателя СБУ
17:58, 24 февраля 2014Политика
1обновлено
Верховная Рада Украины назначила председателем Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.
ВР назначила Наливайченко на должность председателя СБУ
Как передает корреспондент УНИАН, за назначение Наливайченко проголосовали 333 народных депутата из 373, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, перед этим парламент освободил от должности председателя СБУ Александра Якименко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter