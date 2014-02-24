ВР назначила Наливайченко на должность председателя СБУ

17:58, 24 февраля 2014
Политика
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Верховная Рада Украины назначила председателем Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, за назначение Наливайченко проголосовали 333 народных депутата из 373, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, перед этим парламент освободил от должности председателя СБУ Александра Якименко.

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