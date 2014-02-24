В Черновицкой области, по требованию общества, чиновники массово уходят в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, студенты, афганцы и автомайдановцы организовали пикеты облгосадминистрации, горсовета и Госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Черновцах. Кроме того, автомайдановцы провели акцию под стенами Государственной инспекции техногенной безопасности.

Они требовали от должностных лиц данных учреждений уйти в отставку, аргументируя необходимостью проведения люстрации тех должностных лиц, которые неоднократно обвинялись в коррупционных деяниях и оказывали давление на подчиненных.

Таким образом, со своих должностей сегодня ушли: руководитель ГСЧС в Черновицкой области Игорь Грицак, директор департамента науки и образования облгосадминистрации Михаил Бауэр, начальник черновицкого городского управления образования Василина Малышевская.

Кроме того, сегодня афганцы требовали чтобы заявление на увольнение написал главный врач госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Черновцах уже экс-регионал Манолий Мигайчук. Однако, тот оказался на больничном и на рабочем месте не находился. Поэтому афганцы вместе с персоналом госпиталя опечатали рабочий кабинет Мигайчука.

Как сообщил УНИАН один из депутатов Кицманского районного совета Черновицкой области, заявления на увольнение написали руководители райсовета, налоговой, главный врач райбольницы, руководители всех коммунальных предприятий.

Заявления написали также руководители силовых структур района, но люди, которые собрались в центре города, настояли на том, чтобы силовики сейчас находились на своих должностях.