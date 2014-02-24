ЦИК: Завтра автоматически стартует президентская избирательная кампания

Избирательная кампания по досрочным президентским выборам в Украине стартует во вторник, 25 февраля, автоматически, и соответствующего объявления на своем заседании Центральная избирательная комиссия делать не должна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Избирательная кампания начинается автоматически, исходя из постановления Верховной Рады о назначении досрочных выборов Президента Украины на 25 мая. Поэтому ЦИК не будет сегодня на своем заседании делать соответствующее объявление", - сообщили в пресс-службе.

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В ЦИК также отметили, что сегодня планируется брифинг председателя ЦИК Михаила Охендовского, посвященный вопросам организации и проведения выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, ЦИК на своем сайте объявит о начале избирательной кампании и напечатает график подготовки к выборам Президента. Об этом на заседании Согласительного совета заявил и.о. Президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

Он дал протокольное поручение бюджетному комитету Верховной Рады рассмотреть возможность сокращения расходов на выборы.

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"Выборы Президента должны пройти показательно честно и прозрачно, чтобы мы показали пример, как в демократической стране могут проходить выборы" - отметил Турчинов.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий". Этим постановлением внеочередные выборы Президента назначены на 25 мая 2014 года.