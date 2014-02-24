Волынские «беркутовцы» рассказали, как в них стреляли снайперы

Он также утверждает, что перед тем его рота отказалась брать на вооружение автоматы Калашникова. Это зафиксировано в рапорте командира на имя тогдашнего министра Захарченко, сообщает Радио Свобода.

Зато, рассказал Беляев, «Беркут» из восточных областей 18 февраля вооружили именно автоматами Калашникова. Спецназовцы подтвердили, что в Киеве люди в черном стреляли по митингующим, а также то, что на Майдан периодически запускали «титушек», опознавательными знаками которых были желтые ленты на обоих рукавах.

Читайте такжеМайдановцев могли убивать профессиональные киллеры-наемники - эксперт Через помощника неназванного Беляевым депутата от Партии регионов «беркутовцы» получали в пакетах премии. Суммы росли в зависимости от осложнения ситуации в столице. Командир заявил, что хочет отдать свой столичный «заработок» (около 20 тысяч гривен) семьям погибших волынян.

Полсотни волынских «беркутовцев» в воскресенье поздно вечером в течение четырех часов публично каялись на Театральной площади Луцка.

Активистам «Правого сектора» едва удалось сдержать людей от публичной расправы со спецназовцами. Все они написали рапорты на увольнение.

Читайте такжеВолынский «Беркут» просил прощения на коленях Волынский «Беркут» выезжал в Киев дважды - 23 ноября и 14 февраля. Ездил не весь личный состав. Бойцы рассказали, что имели при себе только спецсредства, некоторые - пневматическое оружие и семь гранат «Терен». Волынян «держали в резерве», потому что не доверяли полностью.

Луцкий Евромайдан также вынудил подать в отставку начальника общественной безопасности Волынского УМВД Василия Полищука. Причина - действия правоохранителей 19 февраля во время штурма активистами УМВД. Тогда навстречу митингующим из милиции полетели газовые гранаты.