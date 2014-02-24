Саакашвили на Майдане выразил свою поддержку украинцам

Об этом он заявил со сцены Майдана в Киеве в воскресенье, сообщает «Украинская правда».

По словам Саакашвили, украинцы написали историю, изменили мир, дали урок всему миру. "Сердце Европы не в Брюсселе, не в Берлине, сердце Европы бьется в Киеве. Судьба решается в Украине", - сказал он.

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"На этом Майдане вы удивили весь мир. Но сейчас надо удивить еще раз. Удивите нас еще один раз: постройте свободную и успешную Украину. Навсегда", - призвал Саакашвили.