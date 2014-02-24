Саакашвили на Майдане выразил свою поддержку украинцам
08:51, 24 февраля 2014Политика
0
Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил свою поддержку украинским протестующим.
REUTERS
Об этом он заявил со сцены Майдана в Киеве в воскресенье, сообщает «Украинская правда».
По словам Саакашвили, украинцы написали историю, изменили мир, дали урок всему миру. "Сердце Европы не в Брюсселе, не в Берлине, сердце Европы бьется в Киеве. Судьба решается в Украине", - сказал он.
Читайте такжеСаакашвили: постройте свободную и успешную Украину. Навсегда
"На этом Майдане вы удивили весь мир. Но сейчас надо удивить еще раз. Удивите нас еще один раз: постройте свободную и успешную Украину. Навсегда", - призвал Саакашвили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter