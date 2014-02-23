А не спешите вы их назначать

Не может не радовать неожиданная и столь долгожданная продуктивность проснувшейся от летаргического сна Верховной Рады, которая пачками отстраняет от работы министров, отменяет манипулятивные законы и даже замахнулась на действительно необходимый секвестр бюджета.

Однако, некоторые решения ВР за последние часы вызывают, тем не менее, вопросы. Речь идет, прежде всего, о кадровой политике парламентариев, активно назначающих самих себя на разные государственные должности. Скажите, кто эти люди? И почему они становятся Уполномоченными ВР по тем или иным министерствам, ведомствам и спецслужбам? Темп и желание демонстрировать динамику в реализации изменений в стране сами по себе хороши, однако, как справедливо интересуются прокопченные обитатели передовой Майдана, - кто эти люди?

Особенность самого понятия революция в том, что реформы в стране и саму страну возглавляют ее лидеры. Лидерами нынешней революции – слово «протесты» не передает всего масштаба происшедших событий – были сотники и десятники Самообороны Майдана и Правого сектора, руководители групп волонтеров во всех спектрах жизнедеятельности Майдана и координаторы массовых мероприятий. Очевидно, что с этими всеми людьми получившие их стараниями и кровью всю полноту власти вчерашние изгои-оппозиционеры парламента обязаны, как минимум, посоветоваться, - прежде, чем активно пилить в стране должности на основе непонятных и непрозрачных кулуарных договоренностей (таких же, как те, что совсем недавно загнали Украину в костер боевых действий).

Логичным было бы, по меньшей мере, провести встречу лидеров парламентских фракций с руководителями всех подразделений Майдана и их представителями, и согласовать там первоочередные реформы и кадровые вопросы. Нет смысла оправдываться, что, дескать, времени нет – все люди, стоявшие и стоящие на передовой – это решительные прагматики, готовы обсуждать все вопросы быстро и четко, без торгов и соплей. Если же нынешние пожинатели лавр победы простых людей в Киеве (именно так, ведь, напомню, еще не вся Украина приняла и одобрила текущий расклад кнопкодавов в Раде) вдруг забыли, кому и чем они обязаны, - пусть сходят на улицу Небесной Сотни прежде, чем в эйфории делить портфели.

Без этого нет никаких гарантий, что люди, пролившие свою кровь за свое собственное достоинство и будущее, сдадут оружие. И их в этом случае можно понять.

Девиз новой страны, которую еще только предстоит построить – «Героям слава!». Парламентариям не стоит забывать о том, кто эти герои. Они не абстрактны, у них есть имена и лица. И эти лица – посимпатичней натюрморта различных «эксов-» и «бывших», которых сейчас будут пытаться скормить Украине обитатели уютного зала под куполом, и которые, порой, вызывают рвотный рефлекс не только на Востоке, но и на Западе страны, и уж точно не способствуют единению государства.

P.S. А Юлии Владимировне стоило бы предложить должность Уполномоченного ВР по правам человека. Ведь именно Леди Ю лично, как никто другой из политиков, хорошо осведомлена о том, как в Украине умеют нарушать права человека и унижать людей. И это – не шутка. Тимошенко могла бы быть эффективной и реально полезной стране в этой роли – с ее энергией и склонностью к популизму.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН