СМИ: В Харькове члены "Оплота" въехали в толпу на двух автомобилях

Об этом сообщает АТН со ссылкой на очевидцев.

Соорганизатор Евромайдана в Харькове Владимир Чистилин подтвердил изданию, что действительно члены "Оплота" напали на людей. Есть травмированные. На месте работает милиция.

Ранее сообщалось, что около сотни неизвестных штурмуют здание Харьковской ОДа, где закрылись "евромайдановцы".