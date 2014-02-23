СМИ: В Харькове члены "Оплота" въехали в толпу на двух автомобилях
05:09, 23 февраля 2014Политика
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Оплотовцы въехали на двух автомобилях в толпу людей, находящихся на площади Свободы, избили их и пытались захватить технику
Об этом сообщает АТН со ссылкой на очевидцев.
Соорганизатор Евромайдана в Харькове Владимир Чистилин подтвердил изданию, что действительно члены "Оплота" напали на людей. Есть травмированные. На месте работает милиция.
Ранее сообщалось, что около сотни неизвестных штурмуют здание Харьковской ОДа, где закрылись "евромайдановцы".
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