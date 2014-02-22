Освобождение Тимошенко в ЕС назвали историческим моментом для Украины и Европы

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Шульца, предоставленной агентству, в котором он также приветствует решение Верховной Рады Украины и назначить досрочные президентские выборы на 25 мая этого года.

"От имени Европейского парламента я тепло приветствую сообщения об освобождении Юлии Тимошенко из тюрьмы. Это исторический момент для Украины и Европы. Мысленно я с Юлией, ее семьей и ее сторонниками," - заявил Шульц.

Он поблагодарил спецпосланцям Европарламента Пету Кокса и Александру Квасьневскому за их преданность делу подготовки почвы для увольнения Тимошенко.

"Ситуация в Украине является очень зыбкой. Объявление о президентских выборах 25 мая приветствуется, и оно является важным. Изменения приходят в Украину. Я высказываю свое уважение мирным протестующим и призываю всех к спокойствию," - подчеркнул Шульц.

Делегация Европарламента в составе 12 депутатов отправилась в Украину в субботу для переговоров в Верховной Раде и обсуждения помощи Украине со стороны ЕС.