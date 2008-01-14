В Будапеште появится памятник жертвам Голодомора

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Венгерской Республики Ласло ШАЙОМ договорились построить памятник жертвам Голодомора в Будапеште и памятный знак на Верецком перевале (Закарпатская область) в честь получения венграми родины. Об этом они сообщили в субботу на общей пресс-конференции в Мукачево.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, также в ходе встречи был обсужден пакет других вопросов о сотрудничестве в гуманитарной сфере. В частности, Президент Венгрии согласился с необходимостью изучения украинского как государственного языка во всех венгерских школах Закарпатья для того, чтобы школьники имели доступ к высшему образованию в Украине. Обсуждались и другие проблемы национальных меньшинств.